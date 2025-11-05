miércoles, noviembre 5, 2025
MÁS DE 100 MIL CAMPECHANOS SALIERON DE LA POBREZA EN EL GOBIERNO DE LAYDA SANSORES: ESTEBAN HINOJOSA

Durante la transmisión del Martes del Jaguar, la gobernadora Layda Sansores San Román y el secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, afirman que entre 2022 y 2024 más de 100 mil campechanos dejaron de vivir en situación de pobreza y 57 mil superaron la pobreza extrema. Y presumen estos avances han ocurrido durante el gobierno de Layda Sansores.

Tanto Sansores como Hinojosa atribuyeron las cifras a la coordinación con el Gobierno de México y a los programas sociales que —según dijeron— benefician a nueve de cada diez hogares en Campeche. También afirmaron que el estado logró reducir la pobreza laboral en el último trimestre de 2024, gracias al incremento de salarios en cuerpos de seguridad, maestros y personal educativo.

