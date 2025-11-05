LAYDA RECULA Y ANUNCIA AJUSTES EN LAS RUTAS DE KO’OX, JUSTIFICANDO QUE EL PROYECTO ES COMPLEJO Y PIDE PACIENCIA A LA CIUDADANÍA

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, justificó los ajustes que se están realizando en el nuevo sistema de transporte público, señalando que el proyecto es “muy complejo” y que requiere modificaciones técnicas para garantizar un funcionamiento adecuado. Aunque inicialmente había asegurado que no se cambiarían las rutas, ahora pidió paciencia a la ciudadanía ante los ajustes que se están implementando.

Sansores explicó que expertos han presentado gráficas con los avances del sistema, destacando que ya existen tres líneas que podrán circular sin transbordos y que algunas paradas problemáticas, como las de la glorieta de Pablo García y la de avenida Central con López Portillo, fueron reubicadas. También mencionó mejoras en la glorieta de Fidel Velásquez, todo con el objetivo de que el servicio sea más eficiente y seguro.

“Si tienen un poco de paciencia, después lo van a gozar sus hijos”, afirmó la gobernadora, resaltando que el proyecto incluye aire acondicionado, accesos para personas de la tercera edad, cámaras de seguridad y telemetría con tarjeta de pago única. Layda Sansores destacó que el esfuerzo fue grande, incluyendo la adquisición de autobuses desde China, la coordinación con concesionarios y la capacitación de choferes, subrayando que se trata de un proyecto “atrevido” y en vanguardia