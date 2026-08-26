EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 26 DE AGOSTO

LAYDA IMPONE A SU CANDIDATO LAZARUS EN MORENA

Templo Mayor, de Reforma, alumbró ayer el destape del candidato a gobernador de Layda Sansores, el servil y abyecto Pablo Gutiérrez, que en su desesperación por ser su candidato permitió que Carmen atraviese la peor crisis económica de su historia al rechazar la reubicación de las oficinas de Pemex a la Isla de Tris. Aquí sintetizamos un poco.

“Si algo ha dejado la crisis sinaloense es acelerar los lanzamientos morenistas de candidatos a gubernaturas porque el hervidero ya no aguanta. Se anunciarán los precandidatos guindas en Aguascalientes, Campeche y Colima. En el primer caso puntea la senadora Nora Ruvalcaba. En Campeche parece que le quieren confeccionar su traje a la medida a Layda Sansores con el impulso de su pupilo Pablo Gutiérrez. Y en Colima la alcaldesa de Manzanillo con licencia, Rosi Bayardo, va adelante en preferencias.”

Pocas horas después se confirmó que Pablo Gutiérrez Lazarus es el coordinador de la defensa de la 4T en Campeche, cargo con el que hará campaña adelantada por Morena a lo largo de toda la geografía de la entidad, que pretende gobernar pese a haber declarado ya que prefiere ser “primero perro que campechano”. ¡Cuidado que trae la misma escuela de Layda Sansores! Al tiempo.

PABLO SE DESLINDA DE LAYDA PORQUE ES UN LASTRE.

Si tenía usted duda del lastre que representa Layda Sansores para Morena, lea detenidamente qué fue lo primero que hizo Pablo Gutiérrez Lazarus al recibir el nombramiento de coordinador de la defensa de la 4T en Campeche: Se deslindó de la corrupta y rapaz mandataria. “No… soy del pueblo… vengo del pueblo…sin padrinos, sin madrinas”. Mentiroso y malagradecido, tal cual.

Porque fue Layda Sansores quien en abril pasado lo presentó arbitrariamente ante el Consejo Político Estatal de Morena como coordinador de la defensa de la 4T en Campeche sin esperar las encuestas y mediciones que realizaría el partido guinda para la selección de coordinadores en los estados. Tanto la secretaria general como la presidenta de Morena, Citlali Hernández y Ariadna Montiel, se tragaron sus requisitos y terminaron imponiendo al candidato de Layda Sansores.

La designación de Pablo Gutiérrez no contó con el apoyo del Partido del Trabajo ni del Verde Ecologista, tampoco estuvieron presentes varios morenistas integrantes del gabinete, ni siquiera los representantes de sectores, lo que deja entrever que la candidatura no fue de unidad ni cayó bien entre la militancia. Con tanto frente abierto desde ahora, no la tendrá nada fácil el candidato guinda.