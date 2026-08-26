CON BACTERIA WOLBACHIA EN MOSQUITOS COMBATIRÁN EL DENGUE, ANUNCIAN

-En noviembre próximo inicia el proyecto y los resultados se reflejarán en entre 3 y 5 años

El secretario de Salud del Gobierno del Estado, Orlando Jesús Alvarado Rivadeneyra, anunció que el próximo 9 de noviembre dará inicio en Campeche un proyecto de control biológico mediante mosquitos portadores de la bacteria Wolbachia, para reducir la transmisión de dengue, chikungunya y otras arbovirosis, y que los resultados se reflejarán en entre 3 y 5 años.

El funcionario explicó que esta bacteria, que no representa ningún riesgo para los humanos, se aloja en el sistema digestivo del mosquito e impide que el virus del dengue se desarrolle, disminuyendo así los riesgos de contagio. “El mosquito te va a picar, pero las probabilidades de que te dé dengue serán mínimas”, afirmó.

El proyecto se realiza en colaboración con la Universidad de Yucatán y la Secretaría de Salud de Yucatán, cuyas instalaciones ya fueron visitadas por personal campechano.

Alvarado Rivadeneyra señaló que la fecha de inicio fue fijada para noviembre debido a que actualmente las campañas de nebulización y control químico están intensificadas, por lo que no es el momento adecuado para liberar los mosquitos con Wolbachia.

El secretario precisó que los resultados de esta estrategia biológica serán de mediano a largo plazo, pues “de 3 a 5 años debemos tener un recambio poblacional de mosquitos, y eso va a disminuir de manera biológica el riesgo de dengue”.