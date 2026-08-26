ACLARA ALCALDESA QUE CAMBIO DE SEDE DE LA FERIA DE SAN ROMÁN NO FUE DECISIÓN DEL AYUNTAMIENTO

La alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo de la Torre, aclaró que el cambio de sede de la Feria de San Román no fue una determinación del Ayuntamiento, sino una decisión derivada de la notificación del Gobierno del Estado de no permitir el uso del Foro Ah Kim Pech, espacio donde tradicionalmente se realizaba esta celebración.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, la presidenta municipal explicó que el argumento señalado por las autoridades estatales es la construcción de un teatro en ese lugar, situación que obliga al municipio a buscar una nueva sede para la feria.

Rabelo de la Torre señaló que incluso existe la posibilidad de que el próximo Carnaval también tenga que realizarse en otro espacio, debido a la misma situación con el foro.

“Quería contárselos yo misma para que no haya rumores ni confusiones”, expresó la alcaldesa, quien aseguró que el Ayuntamiento trabaja para garantizar que la festividad conserve su importancia y que las tradiciones continúen con la participación de las familias campechanas.

La edil afirmó que, aunque el cambio representa un reto, se buscará que la Feria de San Román mantenga la calidad y el ambiente que la caracteriza, al considerar que el valor principal de la celebración está en la comunidad que participa en ella.