viernes, mayo 8, 2026
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LOS 6 ASESINATOS FUERON POR PLEITO FAMILIAR Y PROBABLE ROBO CON VIOLENCIA, MINIMIZA EL FISCAL JAKSON

-“LOS DE CALAKMUL NO TENÍAN EL ‘TIRO DE GRACIA’, SÓLO IMPACTOS”

San Francisco de Campeche.- El fiscal del Estado, Jakson Villacís Rosado, confirmó los 6 homicidios dolosos en Escárcega y Calakmul, de los que afirmó uno fue pleito familiar y el otro muy probablemente por robo con violencia, además de que no hay detenido ningún presunto responsable.

En el caso de Escárcega, explicó, fueron empleados escopetas y todo derivó de una disputa familiar.

En cuanto al múltiple homicidio en Calakmul, Villacís Rosado descartó que tuvieran “el tiro de gracia”, y reveló que sólo tienen impactos, y que el conductor del vehículo bajó, por lo cual se investiga si fue interceptado o desciendió y vienen los disparos.

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