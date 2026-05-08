PAREJA ROBA 60 MIL PESOS A HOMBRE E HIJA MENOR DE EDAD EN PLENO CENTRO

Escárcega .- En plena avenida Justo Sierra Méndez, entre la terminal Autobuses de El Sur y Coppel, un hombre y una mujer despojaron hoy de 60 mil pesos en efectivo, dos celulares y las llaves de una motocicleta a Carlos M. C., de 35 años, y a su hija menor de edad.

Presuntamente, los delincuentes ya vigilaban a las víctimas desde que retiraron el dinero en la tienda departamental.

El sujeto convenció al padre de acompañarlo con el pretexto de realizar una compra, mientras la menor quedó con la mujer. Minutos después, al regresar, encontró a su hija llorando y sin el bolso donde llevaba el efectivo.

Los responsables huyeron.

El afectado es vecino de la ampliación Chechenal en la zona de la Junta Municipal de División del Norte de este Municipio.