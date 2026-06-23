PROCESO EN MORENA ES FARAMALLA, E INSCRIPCIONES SON CUÑAS Y PRESIÓN A PABLO QUE DEMUESTRAN QUE NADIE GOBIERNA EN CAMPECHE, AFIRMAN

San Francisco de Campeche.- Ricardo Medina Farfán, dirigente estatal del PRI, afirmó que el proceso de selección interna de candidatos del partido Morena es una faramalla más, es “pan y circo” para entretenernos y tratar de generar un poco de interés en un procedimiento que no le interesa a nadie, y el que se hayan inscrito personas que no tiene peso para competir en una contienda estatal, demuestra que en Campeche nadie gobierna y todo mundo hace lo que quiere.

El priísta aseguró que los ciudadanos no tienen interés en saber los detalles sobre el tema, y una muestra es lo que publican en redes sociales contra la Administración laydista.

También destacó que los campechanos están hasta el gorro de lo mal que gobierna el partido oficial, por lo cual sólo piensan en ver el momento en que Morena deje el Gobierno del Estado.

Agregó que ninguno de los que se inscribió en este proceso para Campeche, tiene un peso para competir y mucho menos para representar a un partido en una contienda estatal, sino sólo buscan clavarle cuñas y generarle presión a la persona (en alusión a Pablo Gutiérrez Lazarus) investida por la gobernadora para llevar las riendas del proyecto, lo cual demuestra falta de confianza entre quienes gobiernan y quienes quieren ser los candidatos.