ABANDONAN AUTO CON HUELLA DE CHOQUE FRENTE A TIENDA DE CONVENIENCIA

Mal estacionado y con la fascia delantera rota, un vehículo de la marca Seat tipo Ibiza y con placas del Estado de Campeche, fue abandonado a las afueras de una tienda de conveniencia ubicada en contra esquina de la avenida Gobernadores con calle 105-B de la colonia Aviación.

Tras varias horas de permanecer en el lugar, empleados dieron aviso al número de emergencia.

Elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento del hecho y solicitaron una grúa para trasladar la unidad motriz a un corralón.