sábado, junio 13, 2026
Lo último:
Viral

RISA DE SHEINBAUM FUE DE BURLA HACIA LAS MADRES BUSCADORAS: GONZALO OLIVEROS

Mediante una publicación en sus redes sociales, el analista político y conductor de radio Gonzalo Oliveros criticó la risa, que calificó como burla, de presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se refirió a las madres buscadoras.

Y escribió: “La Presidenta tiene un serio problema de asesoramiento. Todo lo construido en 48 horas se deshace por esa risa, esa burla hacia madres buscadoras. El Estado les falla a esas madres, la risa es el colofón -desde la frivolidad del poder- a esa falla. La presidenta sigue sin entender que no ganó nada el jueves, al contrario, perdieron enormidades”.

También te puede gustar

Perrito cree que su amigo está muerto tras ser anestesiado y llora desconsolado

PRESENTA SHEINBAUM EL CAFÉ DEL BIENESTAR; SIGNIFICA REDUCIR LA POBREZA, AFIRMA

Policía ecuatoriana busca a jóvenes que tuvieron relaciones en teleférico

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *