RISA DE SHEINBAUM FUE DE BURLA HACIA LAS MADRES BUSCADORAS: GONZALO OLIVEROS

Mediante una publicación en sus redes sociales, el analista político y conductor de radio Gonzalo Oliveros criticó la risa, que calificó como burla, de presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuando se refirió a las madres buscadoras.

Y escribió: “La Presidenta tiene un serio problema de asesoramiento. Todo lo construido en 48 horas se deshace por esa risa, esa burla hacia madres buscadoras. El Estado les falla a esas madres, la risa es el colofón -desde la frivolidad del poder- a esa falla. La presidenta sigue sin entender que no ganó nada el jueves, al contrario, perdieron enormidades”.