¡AMENAZAS E INTIMIDACIÓN SACUDEN AL CONGRESO! PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA ACUSA A ANTONIO JIMÉNEZ

-Que la denunciará por violencia política de género y juicio político por dar entrada a iniciativa priísta sobre candidaturas comunes

La presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Maricela Flores Moo, denunció amenazas de denuncia por violencia política de razón de género y juicio político en su contra por parte del pastor del Congreso, José Antonio Jiménez Gutiérrez, por dar paso a la iniciativa priísta sobre candidaturas comunes que fue leída en el pleno y la cual, en esencia, propone que 2 o más partidos políticos puedan postular a una misma persona como candidata en las elecciones gubernamentales.

Desde la tribuna legislativa, Flores Moo detalló: “El día de hoy se presentó una iniciativa de la bancada del PRI que tiene que ver con candidaturas comunes, la cual se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales y Control Interno de Convencionalidad. Se platicaba con el coordinador de MC, integrantes de los procesos legislativos y el secretario del Congreso acerca de turnarla a la Comisión de Gobernación y Producción Civil, como propuso Movimiento Ciudadano”.

Afirmó que como presidenta de la Mesa Directiva, tomó la decisión de turnarla a las 2 comisiones unidas, pues entiendo que las 2 partes tienen intereses en esta iniciativa, y que sean los diputados de ambas comisiones quienes analicen y resuelvan el destino que tendrá esta iniciativa.

“Estamos en ese diálogo –detalló–, cuando inesperadamente llegó el presidente del Congreso, el diputado José Antonio Jiménez, con amenazas de denuncias por violencia política de razón de género, juicio político y termina diciendo ‘como quieran’”.

“No entiendo cuál es la razón o por qué actúa de esa manera. Yo le quiero decir de frente, diputado, que si usted considera que yo lo he violentado, proceda conforme a sus derechos, aunque usted sabe que en todo momento el respeto de parte mía hacia usted ha sido permanente, aunque de usted hacia mí no lo hay”, sentenció la legisladora.