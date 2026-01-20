PEMEX EXCLUYE A CAMPECHE DE SU LISTA DE PRODUCTORES Y AÚN ADEUDA MILLONES A EMPRESAS LOCALES

A pesar de que en 2025 Campeche produjo el 64.2% del petróleo nacional, Petróleos Mexicanos eliminó al estado de su lista oficial de entidades productoras, reemplazándolo por el término “Aguas Territoriales”, refiriéndose a zonas costa-afuera bajo control federal. La medida ocurre mientras Ciudad del Carmen, epicentro de la actividad petrolera, enfrenta una grave crisis económica derivada de adeudos millonarios de Pemex a empresas locales, que aún permanecen pendientes, provocando cierres, desempleo y fuga de talento. En su conferencia matutina del 5 de diciembre de 2022, la gobernadora Layda Sansores señaló al presidente Andrés Manuel López Obrador que, por recomendación del entonces alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, no trasladar las oficinas centrales de Pemex a Ciudad del Carmen evitaría problemas de tráfico y saturación.

Así, Campeche pasó de ser el principal productor de petróleo del país, con la promesa de recibir la sede nacional de Pemex —que nunca se cumplió— a ser excluido oficialmente de los estados petroleros bajo los gobiernos de Morena. Las consecuencias son visibles: crisis económica en Ciudad del Carmen, incertidumbre y descontento social, falta de pagos y abandono institucional. La situación plantea un cuestionamiento directo: ¿este es el reconocimiento a Campeche que presume la gobernadora Layda Sansores bajo el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum?