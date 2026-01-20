EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 20 DE NOVIEMBRE DE 2026

NI PRUEBAS NI EVIDENCIAS CONTRA ABUD.

La columna Templo Mayor, de Reforma, da puntual seguimiento al “acto arbitrario” de Layda Sansores contra el ex rector de la UAC, José Alberto Abud Flores, el cual califican como “venganza política”. Reproducimos.

“El tema de la detención del ex rector de la Universidad de Campeche, José Alberto Abud, no termina de aclararse. Si bien salió de la cárcel, su proceso sigue bajo el cargo de posesión de droga. Pero sus abogados advierten que ni la Fiscalía de Campeche ni el juez han visto la droga que supuestamente portaba. No hay pruebas ni evidencias y aún así mantienen los cargos. Es evidente que la gobernadora Layda Sansores quería quitar de su camino a Abud y al parecer lo logró. Tuvo que intervenir la presidenta Claudia Sheinbaum para solicitar aclaración del caso y eso permitió que Abud fuera liberado. Nada más que el desaseo del caso confirma la venganza política y el acto arbitrario. ¿Será que eso será tolerado por las autoridades federales?”

Desafortunadamente la presidente Claudia Sheinbaum no ha sido un contrapeso que frene las arbitrariedades de sus gobernantes. De Layda Sansores ha sido mas una alcahueta, como quedó de manifiesto con el periodista Jorge Luis González Valdez, con los policías campechanos que protestaron contra los abusos de la secretaria de Seguridad y cuando afirmó que lo peor que te podía pasar en la vida es nacer mujer, pobre e indígena. ¿Hacen falta mas pruebas?

EXPLICACIÓN NO PEDIDA…

En su pasado Martes de Jaguar, Layda Sansores aseguró que “no hay ningún trabajador, en ningún puesto de gobierno, que sea mi familiar. Eso ustedes también lo pueden analizar. Aquí no hay un hijo mío, y los sobrinos que me ayudan, lo hacen sin tener ninguna remuneración, no está en ninguna nómina del gobierno, son chicos que aportan y dan lo que pueden voluntariamente.”

Ahora resulta que su hermana Laura trabaja gratis en el DIF, que su cuñada Ro no percibe salario en el Centro Histórico, que su sobrino Rodolfo y su hija Nakita tocan la guitarra y cantan gratis todos los martes en su show, que el esposo de su sobrina Monica —que se transporta en vehículos oficiales— es director del DIF sin salario, y que el cuñado de Rodolfo, Fernando Oceguera, ha trabajado también sin remuneración en el DIF estos años… ¿a quien quiere engañar?

Peor aún, ahora resulta que el Santo Niño del Riñón donado y su talentosísima esposa, que llevan dos sexenios saqueando el erario público, han trabajado gratis para mejorar la entidad… y ahora anuncian que vienen con ideas para que Campeche alcance la armonía. ¿Será porque antes estaban tan ocupados sacando dinero de palacio que no tenían tiempo para pensar?