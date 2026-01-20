“SE DESPLOMÓ LA CAPTURA DE CAMARÓN PORQUE ABRIERON SOLO LA SONDA DE CAMPECHE Y LLEGARON OTRAS FLOTAS”: FRANCISCO ROMELLÓN

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera en Campeche explicó que la temporada camaronera de este año quedó marcada por una decisión inédita en el Golfo de México y el Mar Caribe, al autorizarse la apertura de la veda únicamente en la Sonda de Campeche. Señaló que esta medida provocó la concentración de flotas provenientes de distintas regiones en una sola zona, lo que generó una presión constante sobre el recurso y afectó de manera directa los niveles de captura.

Indicó que el sector no ha logrado recuperarse, ya que los barcos apenas obtienen alrededor de 200 kilos por noche y con camarón de tallas pequeñas, una condición que contrasta con la temporada pasada, cuando a estas mismas fechas se registraban volúmenes entre 20 y 30 por ciento mayores. Romellón reiteró los llamados a la Marina, a la Capitanía de Puerto y a la Profepa, al advertir que, pese a las denuncias sobre pesca de depredación, no se perciben