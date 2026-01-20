CIFRAS OFICIALES CONFIRMAN COLAPSO DEL PUERTO Y PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD

Mientras a nivel federal se difundieron mensajes optimistas sobre el desempeño del sistema portuario nacional, las cifras oficiales muestran una realidad distinta en el Puerto de Isla del Carmen. Datos de la Administración Portuaria Integral de Campeche evidencian una caída sostenida en la actividad del principal puerto industrial de la isla, con una pérdida clara de competitividad frente a otras terminales del país. En los últimos cuatro años, el movimiento de carga disminuyó 38%, al pasar de 347 mil 938 toneladas en 2022 a solo 215 mil 704 toneladas en 2025, tras un repunte temporal en 2023 que no logró modificar la tendencia negativa.

La contracción también se refleja en el número de arribos, que cayó 28% en el mismo periodo, al pasar de 12 mil 235 en 2022 a 8 mil 823 en 2025, lo que confirma una reducción general de la actividad marítima y logística. En cuanto al traslado de personal hacia plataformas y artefactos navales en la Sonda de Campeche, las cifras disponibles indican que entre 2023 y 2024 el embarque y desembarque bajó 14%, de 615 mil 473 a cerca de 530 mil movimientos. La falta de datos oficiales de 2025 coincide con la paralización de actividades derivada del impago de contratos por parte de Pemex, situación que llevó a diversas empresas a suspender operaciones, entre ellas Grupo México, Borr Drilling, Typhone Offshore y CICSA.

A este escenario se suma un problema estructural señalado durante años por el propio sector: la ausencia de dragado oportuno. Aunque la Secretaría de Marina inició trabajos para mejorar el calado del canal de navegación y las dársenas interiores, especialistas consideran que la intervención llegó después de un prolongado rezago que limitó la capacidad operativa del puerto. Infraestructura insuficiente, problemas de seguridad, incertidumbre contractual y la caída de la actividad offshore colocan al Puerto de Isla del Carmen en una posición de desventaja, con efectos directos en el empleo y la economía local, de acuerdo con los datos oficiales.