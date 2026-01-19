SLIM CONSOLIDA CONTROL PETROLERO EN CAMPECHE CON CAMPOS ICHALKIL Y POKOCH

El empresario Carlos Slim asumió el control total de los campos petroleros Ichalkil y Pokoch, ubicados en aguas someras frente a la costa de Campeche, tras la adquisición de la empresa Fieldwood Energy E&P México.

A través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Carso informó que adquirió el 100 por ciento de Fieldwood Energy E&P México, filial de Lukoil International Holding, operación que le permite concentrar la totalidad de la participación en los yacimientos conocidos como el Área Contractual 4.

El interés del grupo empresarial radica en que Fieldwood Energy E&P México poseía el 50 por ciento de participación en los campos Ichalkil y Pokoch, mientras que el otro 50 por ciento pertenecía a Mx Dlta NRG 1, S.A. de C.V., antes denominada Petrobal Upstream Delta 1, empresa que fue adquirida por Grupo Carso en junio de 2024.

De acuerdo con la información, la compra de Fieldwood se realizó por 270 millones de dólares, además de la liquidación de 330 millones de dólares correspondientes a su deuda con la empresa matriz. Con ambas operaciones, Grupo Carso pasa a controlar el 100 por ciento de la participación en estos campos petroleros.

No obstante, la transacción aún está sujeta a la obtención de diversas autorizaciones regulatorias en México, entre ellas las de la Comisión Nacional Antimonopolio y la Secretaría de Energía, así como a la autorización expresa de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos.

Con esta operación, Slim refuerza su presencia en el sector petrolero nacional, que ya incluye contratos relevantes con Petróleos Mexicanos, como el firmado para la perforación de pozos en el campo Ixachi.

