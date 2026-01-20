ASEGURA SHEINBAUM QUE NO VENÍAN TROPAS ESTADOUNIDENSES EN EL AVIÓN HÉRCULES QUE ATERRIZÓ EN TERRITORIO MEXICANO

Información de: Código Político / M@S INFORMACIÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos no implicó ningún sobrevuelo ni incursión sobre territorio mexicano. Señaló que la aeronave involucrada era un avión Lockheed C-130 Hércules para transportar ciudadanos mexicanos hacia una capacitación en Estados Unidos.

La mandataria explicó que la advertencia de la FAA, vigente hasta el 17 de marzo, buscaba alertar sobre posibles riesgos en rutas internacionales sobre el Pacífico, el golfo de California y regiones cercanas a México, sin cerrar el espacio aéreo ni imponer restricciones a vuelos nacionales. Sheinbaum aseguró que, tras recibir la notificación, el gobierno activó los protocolos correspondientes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, confirmando que no hubo ningún sobrevuelo sobre México. La presidenta agregó que se mantuvo comunicación constante con la Embajada de Estados Unidos para aclarar la situación y disipar dudas sobre la trayectoria del vuelo.

Sheinbaum también aseguró que no era necesario solicitar permiso al Congreso para este tipo de vuelos, porque no se trató de una entrada de tropas ni de operaciones militares en territorio nacional, sino de una operación logística de transporte de personal mexicano autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional.