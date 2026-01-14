NO SE PUEDE USAR LA JUSTICIA COMO VENDETTA POLÍTICA, AFIRMA SHEINBAUM AL REFERIRSE A LA DETENCIÓN DEL EXRECTOR JOSÉ “A”

Al preguntarle sobre la detención en Campeche del exrector de Universidad Autónoma de Campeche (UAC), José “A”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que “no se puede usar la justicia como vendetta política”, por lo cual reveló que pidió al secretario de Seguridad y a la secretaria de Gobernación un reporte detallado.



Expresó que ser rector o periodista no exime de la ley, y en el caso del exrector hay que ver cuáles son las pruebas, pero si es otro tema, no debe usarse la justicia para ello ¿no?