TÓMELO CON CALMA: PLAN MÉXICO CON TROPIEZOS AVANZADOS. Por Fernando A. Mora Guillén

CONSTRUIR UN NUEVO ORDEN MUNDIAL.

PLAN MÉXICO CON TROPIEZOS AVANZADOS.

A CINCO MESES DE LA COPA DEL MUNDO. LA AFICIÓN NO TRASMITE ENTUSIASMO.

A dos semanas de que se cumpla un año del inicio de Gobierno de Donald Trump, no solo México y Canadá están en problemas, en doce meses el mandatario estadounidense, decidió como si se tratara de un tablero de ajedrez, cambiar el orden mundial, construir nuevas reglas, y condiciones.

Cómo nunca antes en la historia, el Gobierno de Donald Trump, rompió con las reglas establecidas para no solo recuperar la grandeza de los Estados Unidos; sino mostrar a todos su poderío.

En las últimas semanas, después de la intervención militar en Venezuela, la captura y enjuiciamiento de Nicolás Maduro, se observa un entorno complejo para Cuba, y Colombia, en la Región; y porque no, hasta para nuestro país.

Tómelo con atención. – A prácticamente un año de qué se anunciará el Plan México, las inversiones y nuevos proyectos, no acaban de aterrizar. El esfuerzo de la Secretaria de Economía, y del sector empresarial, ha sido importante; sin embargo, no se alcanzan a concretar nuevos proyectos, ante los embates y constantes amenazas del presidente Donald Trump.

Si bien la Marca “Hecho en México”, se ha reposicionado rápidamente, dando una característica mercadológica al país, los esfuerzos no se materializarán, hasta que se logre llevar a buen término, la revisión del T-MEC.

Tómelo con interés. – A cinco meses del inicio del Mundial de Futbol, la afición observa muy distante, el poder disfrutar la Copa del Mundo. Los precios de los boletos para los partidos que tendrán lugar en Ciudad de México, Guadalajara, y Monterrey, son muy elevados, y pocos serán quienes tengan la oportunidad, de vivir presencialmente la justa deportiva.

Mientras las autoridades han manifestado que será un Mundial más social, y cercano a la afición, y al pueblo, para la Federación Internacional de Futbol eso no es negocio.