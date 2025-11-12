EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

GENERACIÓN Z EXIGIRÁ ACABAR LA INEPTITUD.

El movimiento juvenil Generación Z Campeche dejó claro que no simpatiza con ningún partido político y que marchará el próximo sábado 15 de noviembre para exigir la destitución de la presidente Claudia Sheinbaum, la renuncia de Layda Sansores, la destitución de la jefa de Seguridad, Marcela Muñoz y la restitución de las rutas originales de transporte público.

El nuevo sistema de transporte público ha sido la gota que rebosó el vaso, pues complicó la movilidad de los campechanos. En vez de pedir paciencia, Layda Sansores y sus funcionarios deberían usar el pinche Ko’ox y padecer en carne propia las largas colas y demoras por los obligados transbordos. ¿Tendrán que ser más drásticos los ciudadanos para que los escuche este terco gobierno?

Ojalá que no califiquen de misógina a la Generación Z por exigir la renuncia de 3 mujeres que no han dado la talla en sus respectivos cargos. Marcela Muñoz no ha podido procurar seguridad, Layda Sansores mantiene en decrecimiento al Estado, y Claudia Sheinbaum tiene a México al borde de la bancarrota. Han causado daño a todos y deben largarse a sus casas. Es lo que que opina el pueblo noble y sabio.

SHEINBAUM NO PREDICA CON EL EJEMPLO.

La exigencia de la presidente Claudia Sheinbaum al empresario Ricardo Salinas Pliego de “pagar lo que debe”, no es algo que ella misma haga. No ha pagado a las farmacéuticas y mantiene los hospitales con desabasto de medicinas; tampoco ha pagado a los proveedores de Pemex, y tiene a la petrolera al borde del colapso. ‘¿Por qué no paga lo que debe?

Como presidenta se niega a luchar contra el crimen organizado, o más bien, hizo una alianza con ellos. Pasan los meses y se niega a encarcelar a los involucrados en los desfalcos del huachicol fiscal, Segalmex, la Megafarmacia, el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el AIFA y el Insabi; no llegan los apoyos de su gobierno a los damnificados por las inundaciones recientes, y continúan los asesinatos de políticos a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Con todo este caos acumulado, Sheinbaum se limitó a preguntar: ¿qué proponen? Y como si transformación su cuarta marchara bien, amenazó: sólo hay de dos, regresar a la corrupción del pasado o seguir avanzando con la 4T. ¿Cuál avance? La corrupción de Morena ha superado lo impensable. ¿Acaso no ve el hartazgo de la población?