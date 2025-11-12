miércoles, noviembre 12, 2025
“ESTE GOBIERNO NO HA SIDO AUTORITARIO; PERO QUEREMOS JUECES AFINES A LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”, AFIRMA ESTEBAN HINOJOSA

El secretario de Bienestar, Esteban Hinojosa, reconoció abiertamente que el gobierno puso en el Poder Judicial a jueces y juezas afines al movimiento de la Cuarta Transformación. En su declaración aseguró que no se trata de autoritarismo, sino de un proceso que, según dijo, responde a la voluntad popular. “Este gobierno no ha sido autoritario, esperamos los tiempos, ahí vamos y mandamos elección a los jueces”, expresó.

Hinojosa admitió que el objetivo es contar con magistrados que compartan los ideales del actual proyecto político. “Por supuesto que queremos jueces y juezas que estén de acuerdo con el movimiento,… Que entiendan la naturaleza de la cuarta transformación. Eso es lo que quiere el pueblo de México y lo hemos conseguido democráticamente, sin golpes de Estado ni ilegalidades”, manifestó, dejando en claro la afinidad que el gobierno pretende dentro del Poder Judicial.

