ANTE PRESIÓN CIUDADANA, LAYDA RECULA Y ANUNCIA QUE SE ELIMINA TRANSBORDOS EN TRES RUTAS DEL KO’OX

Tras días de inconformidad y reclamos por parte de usuarios del sistema de transporte Ko’ox, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, decidió recular y ordenar ajustes en las rutas que habían generado molestia entre la ciudadanía. En respuesta a la presión social, la Agencia de Regulación del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) anunció la eliminación del transbordo.

Las rutas que ahora ofrecerán recorrido directo son Jardines, Polvorín–Paso de Águilas y Leovigildo Gómez–Solidaridad Nacional, esta última extendida hasta la glorieta de San Pedro, lo que permitirá a los usuarios acceder directamente al mercado sin realizar cambio de unidad.

Con esta medida, el Gobierno estatal intenta apaciguar la queja de la población, que exige un sistema funcional, práctico y realmente útil para el transporte diario en la capital campechana.