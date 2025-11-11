CAMPECHE: LA ARTEC PROPUSO A LA COOPERATIVA “MORELOS” SER EMPRESA EXTERNA AL KO’OX, REVELAN; LE PEDIRÁN GARANTÍAS Y CRÉDITOS

Ernesto del Carmen Martínez Valencia, presidente de la Cooperativa de transporte “José María Morelos y Pavón”, reveló que la Artec les propuso un proyecto para que ellos sigan prestando el servicio de transporte urbano, “como una empresa externa (al Ko’ox) con nuevas unidades, pero queremos las mismas garantías con créditos y enganches como a Movibús”.

A la ciudadanía les agradeció el apoyo que les han brindado, quienes incluso les han llevado sus firmas como señal de respaldo y para que continúen ellos prestando el servicio con su ruta actual y que salga lo menos afectada que se pueda.

Al asegurar que los apoya la gobernadora y la secretaria de Gobierno, Martínez Valencia expuso: “Queremos realizar un proyecto similar al de Movibús, tenemos 35 años y somos mano, y así lo contempla la ley, pero tenemos que modernizarnos, no estamos cerrados a ello”, dijo.

En cuanto a las unidades requeridas, reveló que se realizaría un estudio, pues “descansamos unidades debido a las personas que abandonaron la Morelos y Pavón y se unieron a Movibús, dejando deudas, demandas y adeudos con Infonavit, lo que también fue plasmado al titular de la Artec”.

Actualmente la sociedad tiene 12 camiones circulando y 9 en parados, debido a la competencia desleal, lo que también platicaremos con la autoridad del sector, pues metimos la renovación de concesiones y nos pedía vehículos nuevos, finalizó.