CAMPECHE QUEDA FUERA: SERIE DE FRANCIS SE GRABARÁ EN MORELIA

La serie basada en la vida de Francis, nacida en Campeche y considerada una de las figuras más emblemáticas del espectáculo mexicano en los años 90, será grabada en Morelia. La decisión ha generado sorpresa al excluir al estado que forma parte de la historia personal de la artista, lo que representaba una oportunidad directa para reforzar la identidad cultural y proyectar sus raíces ante el país y el mundo.

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Este hecho reaviva cuestionamientos sobre la estrategia del Gobierno de Campeche para atraer producciones de alto impacto. ¿Qué faltó para consolidar al estado como sede natural de este proyecto? Mientras otras entidades logran posicionarse como destinos atractivos para la industria audiovisual, en Campeche persiste la duda sobre la efectividad de las políticas públicas orientadas a la promoción cultural, turística y económica.

La exclusión de Campeche en una historia que le pertenece pone en tela de juicio la toma de decisiones y el uso de recursos destinados a promoción. ¿Se están impulsando realmente proyectos que generen desarrollo y visibilidad? Más allá del simbolismo, perder esta producción implica dejar pasar inversión, empleos y presencia mediática, lo que evidencia una falta de visión que, con el tiempo, también representa un costo para el estado.

Fuente: Edwar Diaz Fuentes