GOLPE AL BOLSILLO: REDUCEN APOYO A LA GASOLINA Y PRECIOS PODRÍAN SUBIR

A partir de hoy, el apoyo que el gobierno federal de Morena otorga para mantener bajos los precios de la gasolina y el diésel, a través del IEPS, será menor, según explicó Miguel Ángel Sulub en sus redes sociales con base en datos del Diario Oficial de la Federación. Esto significa que el descuento que ayudaba a contener los precios ahora será más reducido, afectando a todos los tipos de combustible.

Al mismo tiempo, el cobro de impuestos por cada litro aumenta, lo que provoca que el precio final al público pueda seguir subiendo en los próximos días. En palabras simples, al haber menos apoyo y más impuestos, llenar el tanque podría salir más caro para los ciudadanos.