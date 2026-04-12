EXPEDIENTE | IMPUNIDAD, A UN AÑO DE LA BRUTAL GOLPIZA A JORGE GONZÁLEZ

El pasado 9 de abril se ajustó un año de lo que hasta ahora ha sido el peor “escarmiento” que el Gobierno de la señora Layda Sansores le ha propinado a un periodista, cuando al menos una decena de elementos policiacos, arrestaron y golpearon sin piedad, al veterano periodista Jorge Luis González Valdez, de más de 70 años de edad.

Vale la pena recordar ese lamentable y repudiable incidente porque fue una muestra de la aversión que la gobernadora Sansores tiene contra los periodistas críticos, contra los que no se han doblegado a sus presiones y quienes cumplen con su sagrada obligación de informar con la verdad, sin acatar la petición gubernamental de “solamente publicar lo bueno”.

Aparte de la golpiza y detención del periodista Jorge González Valdez, el Gobierno de la señora Sansores continúa con su acoso judicial contra él y otros comunicadores y medios de información. Utiliza a jueces y magistrados a modo, serviles, abyectos y sinvergüenzas, para imponer su capricho de silenciar a todos los que no piensen como ella.

Y qué paradoja del destino, cuando Layda Sansores supuso que por fin iba a lograr que se callara la voz de Jorge González y de TRIBUNA por los dos de Gobierno que le faltaban, la justicia federal revirtió los aberrantes resolutivos de los jueces locales, que habían exigido incluso, que se impusiera un censor al periodista y al medio de información, una censura que no se ha visto ni en los países más totalitarios y dictatoriales.

El repudio a esas aberrantes decisiones fue total. Medios de información de todo el país, del continente y de todo el mundo rechazaron las acciones represivas de la gobernadora Sansores, y su nombre fue conocido en todo el orbe no de manera positiva sino el contrario.

Hoy, ese periodista al que quiso silenciar la señora Sansores, a quien mandó golpear por unos policías brutos y dementes, se ha convertido en una referencia nacional y mundial, para la defensa de la libertad de expresión.

Jorge González Valdez recibirá en los próximos días, un reconocimiento durante la Cumbre Mundial por la Libertad de Expresión en República Dominicana en donde también impartirá una conferencia sobre las acciones de represión, persecución y hostigamiento que ha sufrido por parte de la gobernadora Sansores.

Hace unas semanas, González Valdez recibió la presea “Ricardo Rocha, libertad de expresión 2025”, reconocimiento valioso que también han recibido periodistas como Jacobo Zabludovsky, Carlos Loret de Mola, Azucena Uresti, Ciro Gómez Leyva y Joaquín López Dóriga, entre otros, por su contribución al ejercicio de la libertad de expresión.

Mientras que Sansores Sanromán impone su capricho a los jueces y magistrados para perjudicar al periodista, a nivel nacional y mundial, el trabajo y la trayectoria de Jorge González Valdez brilla con luz propia cada día más.

La obsesión de Layda Elena por silenciar al veterano exdirector de TRIBUNA, le otorgó mayor resonancia a su voz, y ahora sus palabras resuenan en todo el mundo narrando las barbaridades que sigue cometiendo la peor gobernadora que ha tenido Campeche en toda su historia, y una de las peor evaluadas de todo el país.

Qué lástima que este Gobierno que se dice de transformación no haya abordado este tema con la importancia que se merece, primero sancionando con severidad a los policías que golpearon salvajemente al periodista el 9 de abril de 2025, y después yendo en contra de los jefes policiacos que avalaron esa brutalidad, y contra las autoridades de la Fiscalía General del Estado, que a pesar de no tener los elementos ni las razones jurídicas, decidieron mantener tras las rejas durante tres días al decano del periodismo campechano.

Campeche se ha convertido, por los abusos de Layda Sansores, en uno de los estados donde más se persigue a los periodistas, en donde el acoso judicial en su contra encuentra justificación en delitos absurdos como la incitación al odio y la violencia, la violencia política en razón de género, y el daño moral, entre otras figuras jurídicas que esgrime la mandataria para tratar de aniquilar a sus críticos.

Campeche está en la mira mundial por los abusos y excesos de la señora Sansores, por el uso de la fuerza pública para golpear y encarcelar a sus críticos, y porque ha convertido al Poder Judicial en su verdugo que ejecuta sin chistar sus órdenes, por más absurdas y aberrantes que estas sean.

Pero no hay mal que dure 100 años, y se dice que el fin de esta Administración represora y corrupta ya se encuentra cerca, y que las torpezas, abusos y excesos de la señora Sansores han hartado al Poder central, y que próximamente le pedirán que ceda el cargo, para tratar de buscar la reconciliación estatal antes de que los votos de castigo los saquen para siempre del Palacio de Gobierno.