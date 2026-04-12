MÉXICO ENFRENTA “MAFIOCRACIA SOCIALISTA” Y NEXOS CON EL CRIMEN: LILI TÉLLEZ

El comunicador Luis Berman, a través de su canal de YouTube, dio a conocer el discurso de la senadora Lili Téllez durante el Texas Policy Summit 2026, donde advirtió que México atraviesa un cambio de régimen en el que convergen el poder político, el crimen organizado y prácticas autoritarias. Ante representantes de un centro de análisis en Texas, sostuvo que el país ya no vive únicamente una crisis de seguridad, sino una transformación de fondo que también impacta a Estados Unidos, especialmente por el tráfico de fentanilo y la operación de redes criminales en ambos lados de la frontera.

Téllez acusó al partido Morena de mantener vínculos con grupos delictivos y señaló que en procesos electorales recientes estos han influido mediante violencia y control territorial. También mencionó a Nemesio Oseguera Cervantes, al afirmar que su caída ocurrió bajo presión internacional relacionada con el entorno de Donald Trump, lo que —dijo— evidenciaría falta de voluntad interna. Además, lanzó críticas hacia la presidenta Claudia Sheinbaum por la estrategia de seguridad y pidió a autoridades estadounidenses no normalizar la relación con lo que calificó como un régimen con implicaciones criminales.