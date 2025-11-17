MÉXICO GASTA COMO RICO, PERO VIVE COMO PAÍS EN QUIEBRA: MINUTO CRÍTICO

El país proyecta 16 por ciento de gasto con deuda y Pemex se mantiene como carga financiera.

México enfrentará un gasto público de 10.1 billones de pesos, una cifra que el país no tiene disponible. De acuerdo con Minuto Crítico, por cada 100 pesos del gasto proyectado, 16 provendrán de deuda, mientras el crecimiento económico permanece estancado y Petróleos Mexicanos continúa absorbiendo recursos públicos.

El análisis sostiene que el gobierno prioriza programas clientelares, destinando más recursos a estos esquemas que a sectores como salud, educación o seguridad, lo que refleja un manejo desequilibrado del presupuesto federal.