TIRADEDERO DE AGUA JABONOSA Y PREDIOS ABANDONADOS AGRAVAN DETERIORO DE CALLES EN SAN RAFAEL: LÍDER VECINAL

Piden multas a vecinos que descargan sus aguas domésticas hacia la vía pública

San Francisco de Campeche. – Luis Bojórquez Chablé, líder de la colonia San Rafael, denunció que la zona enfrenta un serio problema por el vertido de agua con detergente a las calles, lo que ha provocado el deterioro de la vialidad con baches y zanjas que complican la movilidad. Señaló que esta situación afecta principalmente la calle Vicente Guerrero, donde los huecos y la hierba han impedido el paso de camiones, taxis y vehículos particulares.

Pidió al Ayuntamiento de Campeche aplicar multas a quienes tiran aguas jabonosas a la vía pública y realizar labores de bacheo. Explicó que algunos vecinos colocaron cemento en sus patios y ahora descargan sus tuberías hacia la calle Sufrimiento, donde el agua corre hasta la Prolongación Galeana.

El líder vecinal también mencionó que existen varios predios abandonados y pidió a los propietarios mantenerlos limpios, así como a los habitantes sacar la basura en los horarios establecidos para evitar que los perros callejeros la rompan y generen acumulación en las calles.