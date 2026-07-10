CRECE VIOLENCIA EN CAMPECHE: BALACEAN PREDIOS Y MOTOCICLETA EN MENOS DE 48 HORAS

Mientras que autoridades estatales se empeñan en calificarlos como “casos aislados”, en menos de 48 horas, dos predios y una motocicleta fueron baleados en Champotón y Ciudad del Carmen, durante el pasado miércoles 8 y jueves 9 de julio.

En los incidentes no se reportaron personas lesionadas ni fallecidas, y tampoco se registraron detenciones. Ambos casos son investigados por la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para el deslinde de responsabilidades.

El primer ataque se registró en Cantemó, Champotón, donde un predio y una motocicleta fueron baleados. Se encontraron al menos tres impactos de bala en la fachada de la vivienda y en el vehículo, así como otros indicios balísticos asegurados por las autoridades.

El segundo hecho ocurrió la noche del jueves en la calle 58 entre 40 y 38 de la colonia Miami, en Ciudad del Carmen, cuando sujetos armados dispararn contra un predio. En la escena fueron asegurados diversos indicios balísticos, de calibres nueve y 22 milímetros, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones.