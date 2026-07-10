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RIÑA EN LERMA TERMINA CON MUJER HERIDA POR ARMA BLANCA Y AGRESOR PRÓFUGO

Una riña ocurrida la noche del jueves 9 de julio en la comisaría de Lerma dejó como saldo a una mujer lesionada por arma blanca, mientras que el presunto agresor se dio a la fuga. El incidente movilizó a elementos de la Policía Estatal y paramédicos de la Cruz Roja.

Los hechos se registraron cerca de las 21:00 horas en la calle 20, a la altura del mercado ejidal, cuando vecinos alertaron al 911 tras escuchar gritos y amenazas provenientes de un grupo de personas que sostenían un altercado. La mujer recibió una herida cortante en la pierna izquierda, a la altura de la cadera. Aunque recibió primeros auxilios en el lugar, se negó a ser trasladada a un hospital, aparentemente por encontrarse en estado de ebriedad.

Autoridades aconsejaron a la víctima acudir a la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para interponer formal querella por lesiones calificadas en contra del ∂gresøsr, quien permanece prófugo mientras se realiza la investigación correspondiente.

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