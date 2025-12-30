LIBERAN A PRESUNTO INTEGRANTE DE “LA MANADA DE CAMPECHE”

En medio de una batalla mediática y legal, recobró su libertad Ángel “J” y/o A. J. A. R., presunto integrante de “La Manada de Campeche”, quien fue enviado a prisión por el ataque sexual a una joven estudiante en mayo del presente año.



Fue acusado, junto con Jorge “N” y Yeshua “N”, de violación equiparada tumultuaria en concurso real homogéneo, por lo que fueron vinculados a proceso y sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.



El primero en ser detenido luego de estar prófugos de la justicia fue Ángel “J”, la mañana del jueves 10 de julio del presente año, cuando personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) cateó tres predios en la capital campechana.

La mañana del martes 12 de agosto, Jorge “N” y Yeshua “N” se entregaron al personal ministerial, tras fijar una serie de posicionamientos mediáticos en los que señalaban su inocencia.