CULPAN A LA EMPRESA PROVEEDORA DE LA TELEMETRÍA DE LA FALTA DE FECHA PARA INICIAR COBROS EN EL KO’OX

Los puntos de recarga ya no estarán en six por tratarse de espacios exclusivos para mayores de edad

Germán Ayala Gutiérrez, representante legal de los camiones de Chiná y socio de Movibús, dejó en claro que hasta el momento no hay fecha para iniciar el cobro del transporte público Ko’ox, toda vez que aún no está concluida la telemetría, por lo tanto, el servicio seguirá siendo gratuito.

Explicó que se está “en la adecuación de todo el sistema y ya empezó la entrega de tarjetas, pero en sí fecha cierta no se tiene todavía (para iniciar el cobro)”, y culpó a la empresa proveedora, que ya hace las pruebas en el servicio de los camiones y nos dirá cuando esté lista la telemetría”.

Ayala Gutiérrez reveló que los six o centro de venta de cervezas ya no serán centros de recarga, debido a que son lugares para mayores de edad, y que ahora será en los Dunosusas, Willi’s y tiendas Oxxo.