VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO ACUSAN MAL SERVICIO DEL IMSS: ARISTEGUI NOTICIAS

“ALTAS SIN EVALUACIÓN Y FALTA DE MEDICINAS”

OAXACA.- Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum prometió en su visita a los hospitales del Istmo de Tehuantepec atender a todas y todos los accidentados del Tren Interoceánico, la realidad la contradice, pues al menos 2 denunciaron que compraron los medicamentos para su pronta recuperación y que les dieron de alta sin evaluación médica.

Kath Vasquez, una sobreviviente, denunció públicamente lo que calificó como “negligencia” en el hospital IMSS-Bienestar de Matías Romero, tras ser dada de alta sin una evaluación médica.

En sus redes sociales escribió: “Yo viajaba en el vagón que se fue al barranco (una caída de 80 metros). En el impacto, sentí y escuché cómo mi rodilla tronó y desde ese momento perdí la capacidad para apoyar la pierna. A pesar de la gravedad, el trato en el hospital fue inhumano. Me sacaron rayos X, pero se negaron a mostrármelos y no me dieron las placas”.

Relató que le dieron una receta para el dolor de una medicina que ni siquiera tenían en existencia para ser surtida, y la enviaron a su casa sin saber si tenía una fractura o algo peor, sin poder caminar y sin ningún documento que respaldara su atención médica.

Aparte, la madre de una joven de 20 años accidentada de la ciudad de Tehuantepec, denunció que a falta de medicamento surtió su receta por sus propios medios en una farmacia privada, ubicada frente al Hospital IMSS denunció Salina Cruz, donde no tenían medicinas.

También, a los integrantes de una familia accidentada originaria del Municipio de Juchitán, Oaxaca, les dieron de alta con una valoración superficial, pese a presentar dolores, ante lo cual hicieron pública su denuncia en redes sociales.

