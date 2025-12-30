DÖRING ACUSA CORRUPCIÓN DE MORENA TRAS DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO Y ANUNCIA DENUNCIA PENAL

El legislador panista Federico Döring acusó a Morena de presuntos actos de corrupción luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca y anunció que presentará una denuncia penal para que los responsables comparezcan ante la Fiscalía General de la República. Afirmó que el caso debe esclarecerse a fondo y no limitarse a explicaciones administrativas.

A través de redes sociales, Döring expresó desconfianza en la investigación encabezada por Ernestina Godoy y sostuvo que el PAN impulsará acciones legales para que, dijo, los verdaderos responsables enfrenten a la justicia. Señaló que no permitirán que el caso derive en impunidad ni en la fabricación de culpables.

El legislador adelantó que funcionarios relacionados con la operación y supervisión del tren deberán rendir cuentas ante las autoridades federales. Indicó que el objetivo es evitar chivos expiatorios y garantizar que las responsabilidades se determinen conforme a la ley.

Actualmente, el caso se encuentra bajo investigación federal, mientras el debate político se intensifica en torno a la seguridad, operación y rendición de cuentas de los proyectos ferroviarios impulsados por el gobierno. En medio de las acusaciones y procesos legales, la exigencia se centra en conocer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

Fuente: Amor por México