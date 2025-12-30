EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 30 DE DICIEMBRE DE 2025

LOS PENDIENTES DE LAYDA (6 DE 8).

Cuando la aplanadora legislativa de Morena aprobó la nueva Ley General de Aguas de la presidente Claudia Sheinbaum, el diputado panista Héctor Saúl Téllez Hernández denunció que “lo que existe es el cártel del huachicol del agua y, aquí está Layda Sansores, con 638 mil millones de metros cúbicos de acaparamiento de agua en Campeche. Que lo sepan los campechanos”.

Ha pasado un mes desde que se aprobó la controvertida ley que busca privatizar el agua, y desde entonces cuestionamos qué respondería al respecto Layda Sansores. En sus Martes de Jaguar ha guardado silencio y bien dicen que quien calla, otorga. ¿Para qué quiere acaparar agua la mandataria? ¿Pretenderá que le paguen los agricultores para regar sus cultivos? ¿Cuándo pensaba informar a los campechanos de su ventajosa concesión?

Aprovechar su cargo para concederse esa concesión de agua, ¿no es corrupción? Los campechanos esperan una explicación de “la empleada del pueblo”. Si Layda Sansores no es agricultora, ni ganadera, ni productora, ¿para qué quiere acaparar el agua? Esperemos que cuando regrese de sus largas vacaciones de Navidad le explique al pueblo de su premeditado, alevoso y ventajoso permiso.

SE DESCARRILA OTRO TREN DE AMLO.

El Tren Interoceánico se construyó a rajatabla, sin controles de calidad ni de operación. Asegura la columna Templo Mayor, de Reforma, que “lo que importaba era entregar el tren… no si funcionaba realmente”. Su descarrilamiento fue una tragedia anunciada, producto de la corrupción del gobierno lopezobradorista. Sintetizamos.

“Con qué lógica se le encarga a una dependencia experta en operar barcos, como la Secretaría de Marina, construir y operar ¡trenes!… hay graves advertencias y denuncias que apuntan a improvisación, negligencia y, posiblemente, corrupción. La improvisación surgió de la iniciativa de AMLO por revivir los ferrocarriles, sin contar con plan maestro, estudios de terrenos ni mucho menos de viabilidad… La negligencia se constata en que la vía se hizo con parches… adaptando en tramos la vía de carga a la de pasajeros y viceversa… y la corrupción asoma porque el balasto que se utilizó en la rehabilitación de las vías era defectuoso… El riesgo, se advirtió entonces, era el de un descarrilamiento, cómo el que ayer mató a 13 personas y dejó una centena heridos…”

El expresidente López Obrador dijo que su hijo Gonzalo López Beltrán fungió como asesor en esa obra, que él vigiló las tareas junto con la Marina. Siendo ellos los responsables, ¿qué resultados arrojará la indagatoria de la fiscal Ernestina Godoy? Parece que la corrupción de AMLO terminará hundiendo a Sheinbaum, si no toma su sana distancia. Veremos que pasa…