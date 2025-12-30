SPSC DESCONOCE SOBERANÍA DE HECELCHAKÁN Y ENTREGA VEHÍCULOS A CORRALÓN PARTICULAR EN CALKINÍ

El Ayuntamiento de Hecelchakán lanzó una postura enérgica contra la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, encabezada por Marcela Muñoz, tras un operativo realizado sin previo aviso en el municipio. De acuerdo con lo señalado por el presidente municipal, Cevastián Yam, no existió conocimiento sobre los retenes instalados, lo que representa una intromisión directa en la soberanía municipal.

Además del aseguramiento de mototaxis y motocicletas, la molestia se incrementó al confirmarse que los vehículos fueron trasladados a un corralón de una empresa particular en el municipio de Calkiní, ignorando por completo el corralón oficial de Hecelchakán. El edil sostuvo que estas acciones afectan de manera directa a ciudadanos que dependen de sus unidades como medio de trabajo y evidencian una falta de respeto a la autonomía del municipio.