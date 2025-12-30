OPINIÓN: ALCUDIA ALISTA REACOMODO AL INICIAR EL 2026 PARA TENER EL CONTROL PRESUPUESTARIO DEL PODER JUDICIAL

POR: ENRIQUE ARELLANO

Al afirmar que incertidumbre es la palabra que más se escucha en los pasillos del Poder Judicial, el analista Enrique Arellano anunció en una publicación en sus redes sociales que este poder, bajo la presidencia del poblano Pedro Alcudia iniciará el 2026 con un reacomodo que pesa más como advertencia que como promesa, pues son movimientos políticos, perfiles leales a este magistrado, con el fin de tener control presupuestario.

“Amanecerá el reacomodo: ¿justicia o control en Campeche? En los primeros minutos de 2026, el Poder Judicial de Campeche amanecerá envuelto en un reacomodo que ya pesa más como advertencia que como promesa. Bajo la presidencia de Pedro Alcudia, los movimientos no parecen meramente administrativos, sino políticos, con un objetivo claro: el control presupuestario. Desde que tomó protesta, los proveedores ligados a la anterior administración de Manuel Minet fueron despedidos y todo lo que huela a Minet —y a lo poco que queda de Lizama Centurión— será removido. La limpieza avanza, pero no sin suspicacias”.

Y agrega: “El ajuste también alcanza a las personas. Contactos que operaban con el exmagistrado Antonio Cabrera Miss serían sustituidos por perfiles leales al actual presidente del Tribunal. En los pasillos, la palabra que más se escucha no es “eficiencia”, sino “incertidumbre”. De nuevo. Empleados del Poder Judicial trabajan con temor, preguntándose si la justicia se organiza con base en la ley o en la cercanía al poder. El contraste es inevitable: mientras se habla de orden institucional, el presidente del Tribunal se mueve con guaruras colombianos, asistentes personales y secretarias particulares con cargo al erario del Poder Judicial de Campeche, es decir, al bolsillo de los campechanos. El mensaje que queda es inquietante: la justicia se blinda, pero no se explica. Y cuando la justicia deja de explicar, comienza a perder legitimidad. Campeche amanecerá con cambios; falta saber si esos cambios fortalecerán a las instituciones o solo cambiarán de dueño el control”.