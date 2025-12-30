DIRECTORES DE LA ARTEC CULPAN A LA GOBERNADORA POR LA INACCIÓN CONTRA LOS POCHIMÓVILES: LÓPEZ FUENTES

El líder transportista José López Fuentes acusó que en el ARTEC persiste una omisión sistemática para atender los problemas del sector, lo que ha derivado en inacción por parte de sus directores, quienes al dejar el cargo responsabilizan a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román. Afirmó que ya son cuatro directores sin resultados, mientras las promesas se acumulan desde hace casi un año sin acciones concretas.

López Fuentes lanzó un llamado directo al titular del ARTEC, Eduardo Subieta, a quien reprochó que hable de aplicar la ley sin respaldar sus declaraciones con hechos. También cuestionó si realmente la gobernadora interviene en las decisiones, cuando en el Consejo de Transporte participan Liz Hernández y Marcela Muñoz, esta última también responsable de Seguridad Ciudadana, área que —dijo— tiene la obligación de prevenir riesgos antes de que ocurra una tragedia.

El dirigente advirtió que la falta de actuación de las autoridades ha permitido que los Pochimóviles circulen por carreteras de cuatro carriles y entren al centro de la ciudad sin cumplir medidas básicas de seguridad, con exceso de pasaje y prestando servicios que corresponden a concesiones legales. Señaló que los accidentes son cada vez más frecuentes y que los daños no son cubiertos a los afectados.

Finalmente, sostuvo que los transportistas no buscan confrontaciones, sino defender lo establecido en la ley. Indicó que comenzaron a documentar sus acciones para evitar señalamientos falsos y llamó a los dueños de los Pochimóviles, así como a Radio Taxi y representantes sindicales, a unirse para exigir orden y evitar que estos vehículos ingresen a la ciudad.