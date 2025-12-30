EL ALCALDE PABLO AÚN ADEUDA BONOS Y QUINQUENIOS Y URUETA MOHA LE PARTE LA MADRE A LOS TRABAJADORES: MIGUEL CÓRDOBA

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Ayuntamiento de Carmen (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba, denunció que el Ayuntamiento de Carmen mantiene adeudos de bonos y quinquenios con trabajadores de comunidades como Mamantel, Sabancuy, Atasta e Isla Aguada, y acusó al secretario de los Tres Poderes, José Urueta Moha, de “prestarse a todas las sinvergüenzadas de la Comuna para partirle la madre a los trabajadores”.

Al calificar estas acciones como prácticas injustas y arbitrarias en perjuicio de los empleados, Miguel Córdoba señaló que aunque el Ayuntamiento pretende justificar estos adeudos con el argumento de que se firmará una minuta en el 2026, la realidad es que no existe ningún documento firmado ni garantía de que dichos pagos vayan a respetarse, y advirtió que esta estrategia sólo posterga derechos laborales ya adquiridos y mantiene en la incertidumbre a cientos de trabajadores de las juntas municipales.

El dirigente sindical recalcó que los bonos y quinquenios no se pagarán este año a las comunidades y que el compromiso verbal de hacerlo el próximo año carece de sustento legal, lo que contrasta con lo ocurrido en la cabecera de Carmen, donde sí se cubrieron estos conceptos a la mayoría del personal, pues hay 10 trabajadores de distintos sindicatos que no han recibido el quinquenio.

En ese contexto, acusó a Urueta Moha avala decisiones que afectan directamente sus prestaciones, criticó que se utilicen supuestas bajas ante el Seguro Social como pretexto para no pagar quinquenios, cuando la antigüedad laboral se acredita con las fechas reales de ingreso al Ayuntamiento y no con movimientos administrativos del IMSS, muchos de los cuales los propios trabajadores desconocían, y anunció que a partir del próximo año empezarán a pelear para que les paguen a los trabajadores, pues es injusto que no les den el quinquenio y ya empiece a correr otro, lo que calificó como una guillotina, pues “es una chingada maldad que aplican ellos”.