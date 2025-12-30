AUNQUE NO SE COMPARA CON ESTADOS COMO MICHOACÁN, LA VIOLENCIA HA AUMENTADO DURANTE ESTE SEXENIO EN CAMPECHE: PORTELA

Juan Portela Rodríguez, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Campeche, afirmó que los campechanos han visto crecer el nivel de violencia en la entidad, “un Campeche con un incremento en ejecuciones, lo que antes no ocurría”, lo cual es consecuencia de “la pésima estrategia en materia de seguridad impuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador”.



Consultado sobre las expresiones triunfalistas de la gobernadora Layda Sansores, en el sentido de que Campeche se mantiene como el segundo lugar con menor incidencia delictiva, Portela Rodríguez afirmó que aunque la entidad no se compara con el nivel de violencia que vive el país, “sin duda alguna, nosotros los campechanos hemos visto el incremento en nuestro Estado”.



Estábamos acostumbrados a tener un Campeche con menos violencia, cero ejecuciones, o si existía algún homicidio doloso era algo extraordinario, pero hoy podemos ver que durante toda la Administración que ya está por entrar en su última etapa, ha incrementado.



El dirigente albiazul lo atribuyó esta tendencia a la pésima estrategia en materia de seguridad impuesta por el expresidente López Obrador de abrazos y no balazos que inauguró esta llamada cuarta transformación, la cual es reflejo del fracaso en materia de seguridad pública tanto a nivel federal como a nivel local.



Por ello, si bien es cierto lo que señala la gobernadora sobre la baja incidencia delictiva, no menos lo es que ha avanzado la delincuencia en nuestro Estado, sin que se compare con lo que pasa, por ejemplo, en Michoacán, Sinaloa, Guerrero y Tabasco.



Qué es lo que debería hacer la actual Administración que ya está en la última etapa de su Gobierno, preguntó, y respondió: “Recuperar por lo menos el segundo o el primer lugar, como éramos todavía no muy lejanos, seis, siete años atrás. Ese creo es el gran reto del 2026 en la Administración estatal”.