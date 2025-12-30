PABLO EXIGE COMPROBANTES DE PAGO DEL PREDIAL Y AGUA PARA LA VENTA DEL DÍA DE REYES EN EL AFA Y LOCATARIOS EXIGEN CLARIDAD Y RESPETO

En medio de la crisis económica que afecta a la Isla, locatarios del mercado “Alonso Felipe de Andrade” (AFA) patentizaron su inconformidad ante las presuntas restricciones que autoridades municipales encabezadas por el alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus pretenden imponer para la tradicional venta del Día de Reyes, actividad que han realizado sin contratiempos desde hace más de 40 años.

Sergio, locatario del mercado, señaló que algunos compañeros fueron informados sobre la exigencia de documentos como Predial y recibos de agua, requisitos que consideró absurdos para una venta que sólo dura un día y representa una de las pocas oportunidades para recuperar ingresos tras un año económicamente complicado, ante lo cual se reunieron para exponer su inconformidad, y aunque Servicios Básicos les dijo que no habría ningún cambio, se pronunciaron a favor de que les confirmen cómo será la vendimia.

Advirtió que limitar giros comerciales o desplazar a los cerca de 100 locatarios que participan en esa venta tradicional para dar prioridad a otras iniciativas municipales, sería un golpe directo al comercio histórico del mercado, ante lo cual exigió respeto a la tradición y un pronunciamiento claro del alcalde Pablo Gutiérrez, para evitar conflictos.