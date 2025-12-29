DETECTÓ LA ASF MILLONARIAS IRREGULARIDADES EN LA LÍNEA DONDE SE DESCARRILLÓ EL INTEROCEÁNICO: EME EQUIS; “FRAUDE EN LOS RIELES”

En los informes de las cuentas públicas 2020 y 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 33 millones 585 mil 934 pesos en el proyecto de rehabilitación de la “Línea Z”, en la cual ayer domingo se descarriló el Tren Interoceánico, concretamente en Nizanda, Oaxaca, de acuerdo con una investigación de la revista digital Eme Equis.



Las anomalías incluyen pagos por obras fantasmas, falta de inicio de trabajos pese a la entrega de anticipos millonarios, rieles más caros que nunca se colocaron, personal inexistente y contratos “inflados”.



De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2020, uno de los hallazgos más destacados es la falta de acreditación de “Letreros Normativos de Obra” en dos contratos distintos.



Aunque el Interoceánico argumentó que los letreros fueron vandalizados o retirados, la auditoría determinó un daño de 418 mil 800 pesos, ya que no se presentó evidencia fotográfica ni denuncias ante el Ministerio Público que respaldan que alguna vez existencia.



Asimismo, en el tramo La Mata-Colonia Jordán, se detectó un pago excedente de 279 mil pesos por suministro de balasto (piedra para las vías). La ASF encontró que el volumen pagado fue superior al realmente ejecutado en la obra.



La fiscalización detectó fallas graves en la administración de contratos como sobrecostos por error de captura.- En un contrato se pagaron 4 millones de pesos adicionales debido a que se cotizó riel de mayor peso (136 lb/yd) del que realmente se instaló (115 lb/yd). La ASF calificó esto como una inconsistencia en las matrices de precios unitarios.



También hay una serie de irregularidades en la rehabilitación de la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, proyecto clave para la conexión entre los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, pues la Cuenta Pública 2023 revela pagos en exceso que ascienden a más de 28.8 millones de pesos que aún no han sido aclarados.

