LA GENTE ESTÁ CON LA TRANSFORMACIÓN PORQUE HAY HONESTIDAD Y RESULTADOS: SHEINBAUM; “EL 25 NOS FUE BIEN, Y EL 25 VA A SER MEJOR”

En su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó: “La gente está con la transformación del pueblo porque hay honestidad y resultados, y nosotros tenemos la responsabilidad de seguir dando resultados, de que los mexicanos vivan mejor”, de lo contrario, “nos retirarían el respaldo”.


Adelantó que el próximo año, concretamente en la segunda semana de enero presentará el cómo se garantizará la inversión en obras, el cómo se avanzará en el Plan México, en los programas sociales y el sistema de salud.


Sheinbaum Pardo agregó: “Si cumplimos, seguimos gobernando con nuestros principios que son una máxima para nosotros y seguimos cerca del pueblo, la gente nos va a respaldar, y lo tenemos claro es que cuando hay demandas estar abiertos a escuchar siempre a la gente. Entonces como dije, 25 nos fue bien y el 26 va a ser mejor”.

