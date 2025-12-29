SHEINBAUM DARÁ $30 MIL A HERIDOS Y FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL DESCARRILAMIENTO DEL TREN INTEROCEÁNICO

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal otorgará un apoyo inmediato de 30 mil pesos a las personas heridas y a los familiares de quienes perdieron la vida tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

En entrevista a las afueras del IMSS-Bienestar en Salina Cruz, la jefa del Ejecutivo federal aclaró que se trata de un apoyo económico para que las familias no tengan que realizar erogaciones por su cuenta tras el percance ferroviario.

Señaló que un Servidor de la Nación estará de manera personal con cada una de las familias de las personas accidentadas y de quienes perdieron la vida, para apoyarlas en lo que requieran.