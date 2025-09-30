REPRIMEN MANIFESTACIÓN CONTRA NUEVO MAGISTRADO DEL TSJE CAMPECHE, ACUSADO DE VIOLENCIA DE GÉNERO: PROCESO

En lo que calificó como un abuso de autoridad, el medio de circulación nacional Proceso publicó que la noche del pasado domingo 28, más de una decena de policías estatales golpeó y arrestó a tres integrantes de los colectivos Ley Sabina Campeche y Frente Nacional por las 40 horas, quienes protestaban contra la toma de protesta del nuevo magistrado numerario Juan Pedro Alcudia Vázquez.

El abuso de autoridad ocurrió afuera del Congreso del Estado de Campeche, donde las colectivas ejercían su derecho a la protesta de forma pacífica en contra del ahora exconsejero jurídico de la gobernadora, como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), agregó.

El funcionario fue señalado de misógino y agresor de mujeres en la manifestación, detalló Proceso, y expuso que en este contexto, más de 30 policías estatales acudieron para hostigar e intimidar a los manifestantes, y la agresión escaló a golpes y arrestos.

La Red de Colectivas Feministas del Estado de Campeche se pronunció para denunciar las detenciones arbitrarias, abusos de autoridad y la violación del Estado al derecho a la protesta, y reveló que las personas aprehendidas, entre ellas una embarazada, no fueron puestas de manera inmediata a disposición del Ministerio Público. Además, al presentarlas ante la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), no existía justificación legal alguna para su detención, y fueron liberadas.

Una de las personas reprimidas está internada en el Hospital General de Especialidades de Campeche a consecuencia de los golpes, ante lo cual la Red exigió al Congreso del Estado y al Poder Ejecutivo impulsar de manera inmediata una Ley de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asegure condiciones de seguridad, protección y respeto para el activismo feminista.

A la Comisión de Derechos Humanos de Campeche la exhortaron a emitir recomendaciones de manera urgente sobre el uso excesivo de la fuerza policial en contra del derecho a la protesta y la libertad de expresión.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos también se pronunció al respecto, emitió una alerta y se sumó a las solicitudes de la Red de Colectivas Feministas del Estado de Campeche.