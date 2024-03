Chocan Camionetas; Una Deja Boquete En Una Casa

Aparatoso choque de camionetas sobre la calle 35-B, esquina con 60 de la colonia Fátima, propició que una unidad chocara y dejara un boquete del tamaño de una coladera en la pared de una casa.

Dos personas fueron valoradas por personal de la Cruz Roja Mexicana, pero no fue necesario llevarlas al hospital, pues sólo sufrieron golpes contusos leves.

Aparentemente, Jazmín Magaña, en compañía de su esposo y a bordo de una camioneta particular, circulaba con preferencia hacia la avenida 56.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 60, un joven identificado como Óscar avanzaba a toda velocidad en una camioneta Nissan y no respetó su alto. El impacto fue frontal y ambas unidades salieron proyectadas.

Para los representantes de las aseguradoras automotrices, las camionetas pudieran ser declaradas como pérdidas totales.

Agentes de Vialidad cerraron algunas arterias para evitar complicaciones en el tráfico vehicular.