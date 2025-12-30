“UNA VERDADERA TRAGEDIA PARA CAMPECHE LA FALTA DE OBRA Y CRECIMIENTO CON LAYDA SANSORES”: VÍCTOR AMENDOLA

El exdirigente del PRD, Víctor Amendola Avilés, aseguró que Campeche concluye el año como un estado endeudado, sin crecimiento económico y sin proyección de inversión, a pesar de los recursos históricos recibidos durante la actual administración. Señaló que el gobierno encabezado por Layda Sansores San Román no logró detonar proyectos de infraestructura ni generar desarrollo que acompañe la obra federal del Tren Maya.

Amendola Avilés sostuvo que, tras cuatro años y medio de gobierno, no existe obra pública relevante ni una estrategia clara para el impulso económico del estado. Indicó que no se reportan nuevas empacadoras, envasadoras, carreteras locales o proyectos productivos, lo que mantiene a Campeche sin expectativas de desarrollo a corto o mediano plazo.

El exlíder perredista subrayó que Campeche ha recibido una cantidad de recursos sin precedente, tanto por el presupuesto estatal como por la construcción del Tren Maya, cuyo monto total supera los 500 mil millones de pesos. Precisó que siete de las 21 estaciones del proyecto se localizan en Campeche, lo que representa una derrama superior a los 200 mil millones de pesos, además de más de cien mil millones administrados por el gobierno estatal, sin que ello se refleje en crecimiento económico o infraestructura para la población.

Finalmente, criticó la designación de personas foráneas en los cargos más importantes del gobierno estatal y afirmó que el balance de la actual administración deja un escenario negativo para Campeche, al considerar que los últimos cuatro años y medio han significado un retroceso para la entidad.