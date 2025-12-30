A FUEGO  LENTO | ¡POBRE SUAVE PATRIA! | Por: Enrique Pastor Cruz Carranza

“Una sociedad incapaz de pensamiento crítico es presa fácil de cualquier charlatán” -CARL SAGAN –

Grandes columnas de humo pestilente – cual si fuera un “Relleno Sanitario”- en combustión deliberadamente incrementada – emanaciones altamente contaminantes- se ha CONVERTIDO el proscenio de debates creando total anarquía en descalificaciones , ladrones gritando se atrapen a los bandidos, asesinos encubiertos en sus actos ilícitos pidiendo la aplicación de todo el rigor de la ley contra sus émulos y un río revuelto – ganancia de saqueadores pescando incautos para que ¡NADA CAMBIE!

Un doloroso accidente -horas antes de finalizar el 2025 – incrementan el incendio nacional , con fuertes vientos de insolencia , quienes piden INVESTIGACIÓN A FONDO CAIGA QUIÉN CAIGA EN EL EVENTO MORTAL FERROVIARIO EN OAXACA, pero al mismo tiempo se declaran VÍCTIMAS DE ACOSO JUDICIAL , POLÍTICO Y MORAL al ser requeridos a RESPONDER A SUS FECHORÍAS donde la IMPUNIDAD, COMPLICIDAD Y MUTUA PROTECCIÓN les agobia pues de proceder en consecuencia sus poses de “MUCHAS CRIADILLAS” terminarían en suplicas y lloriqueo de cobardía castrada.

No se puede seguir apostando confirmar la SENTENCIA MALDITA de JOSÉ LÓPEZ PORTILLO que llegáramos a ser ¡UN PAÍS DE CÍNICOS !

La Patria está secuestrada por lo peor de sus políticos en conflicto , de una generación tecnocrática sin identidad que rompió el Pacto de Nación posterior a nuestra Revolución y con el arribo del NEOLIBERALISMO APÁTRIDA cambió el rumbo de un México de naciente frágil democracia real participativa – a un botín de rapiña globalizada ajena al proyecto nacionalista de justicia social .

Es increíble se pretenda mantener la línea mesiánica sexenal de AMLO , cuando su periodo Constitucional terminó y al frente del Poder Ejecutivo – electa – está la Científica Claudia Sheinbaum Pardo.

Nadie le pide traicionar a su benefactor político SRA. PRESIDENTA SHEINBAUM PARDO.

NOS QUEDA CLARO ES USTED UNA DAMA

Pero México está por encima de cualquier sentimiento que ponga en riesgo su Libertad, Estado de Derecho y proyecto de Nación plural dentro del PACTO DE LA REPÚBLICA Y EL CIUDADANO ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR NO ESTÁ RESPETANDO SU INVESTIDURA PRESIDENCIAL.

Los creadores de este escenario , son quienes buscan hacernos creer SERÁN LOS ÚNICOS CAPACES DE CAMBIAR LAS COSAS , CUANDO TODO ES FRUTO DE SUS PERVERSIDADES y ante cualquier intento de modificar el libreto arremeten desgarrando sus falsas vestiduras de probidad.

Las investigaciones sobre el Tren Transoceánico deben ser la PRUEBA DE FUEGO para la FISCALÍA FEDERAL DE JUSTICIA A CARGO DE LA MAESTRA ERNESTINA GODOY.

Pero también se debe llegar a fondo en el tema del DESAFUERO DE ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS líder de facto de los cascajos del PRI , quien -INCONGRUENTE HASTA EL TUÉTANO -durante su gubernatura en Campeche presentó ante el Congreso del Estado ELIMINAR EL FUERO EN LA ENTIDAD PARA QUE NINGÚN SERVIDOR PÚBLICO EVADA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA Y A NIVEL FEDERAL “EL MUCHOS HUEVOS” ALITO MORENO SE AFERRA COBARDE A LA FIGURA QUE DEROGA EN CAMPECHE Y LO MANTIENE PROTEGIDO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS.

En la medida se mantiene SECUESTRADA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA SIN FILTROS , CHANTAJES O PRIVILEGIOS POR COMPLICIDADES , TENDREMOS FALTA MÍNIMA DE GOBERNABILIDAD

En el tema no menos IMBÉCIL -MAX ARRIAGA ASESOR VENEZOLANO -TAN CONSENTIDO O QUIZÁS UN POQUITO MÁS que la ” CANICA DEL TÍO LUCIO ” – exigir se RECONSTRUYA LA SEP con una visión educativa con esencia “OBRADORISTA” demuestra es URGENTE MANDAR AL BASURERO DE LA MÁS DELEZNABLE MEDIOCRIDAD por el ” INSITATUS” DE AMLO , ahora quiere hacer de la niñez mexicana un laboratorio patológico de su inmoralidad , perversión y atrofias hormonales.

Es urgente rescatar la SEP de JOSÉ VASCONCELOS – EL APÓSTOL DE LA EDUCACIÓN NACIONAL – convertida en cloaca de un TRUHÁN HUACHICOLERO como es MARIO DELGADO y MAX ARRIAGA infiltrado IDEÓLOGO PERVERTIDO, PSICÓPATA del DICTADOR VENEZOLANO NICOLÁS MADURO .

Mientras sigan protegiendo lo absurdo, no podremos cambiar el caos en peligroso crecimiento