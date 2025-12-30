ACUSA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE LA CONTRALORA MONTERO Y DENUNCIA A 5 FUNCIONARIOS POR HOSTIGAMIENTO PERSONAL

Campeche.- En una transmisión en sus redes sociales, el ciudadano Ricardo Israel García de la Cruz denunció presunto acoso y persecución política por parte de la titular de la Contraloría del Gobierno, Roxana Montero Pérez.

Mostró las dos denuncias, una interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de 5 funcionarios de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo, y un recurso legaloide ante Derechos Humanos por v¡olación a las garantías individuales contra 5 funcionarios.

Hizo un llamado a cesar el hostigamiento en su contra, y exigió a la contralora Roxana Montero Pérez que saque las manos de un tema particular, familiar o privado, pues “ha quedado asentado ante la autoridad que existen muchos elementos que configuran jurídicamente este espionaje político”.

García de la Cruz explicó que en su oficio ante Derechos Humanos pide que se tome relevancia en esto (espionaje), porque “se evidencia que de manera sistemática estoy siendo objeto de molestias injustificadas y arbitrarias que estimo intimidatorias a mis garantías individuales, pero que además ∆tent∆n contra el estado pleno de mi libre tránsito, lo que puede derivar en un acto trascendental como ∆tent∆r contra mi integridad o mi vida, y no sería el primero en quedar tirado en una banqueta ni sería el primer ∆tent∆do en el país”.

Y preguntó: “¿A quién responde Roxana Montero?, ¿a qué poderes oscuros en esta política tradicional responde?, y ¿cuál es su intención?, pues no soy funcionario, no tengo cargo público, y lo cierto es que recorro cada Municipio y rincón del Estado a donde ni siquiera han llegado los diputados”.